Pareggio tra Arsenal e Liverpool, il City rimane in testa

agenzia

Un gol di Salah a 7' dalla fine evita la sconfitta ai Reds

LONDRA, 27 OTT – Un gol a 7′ dalla fine di ‘Momo’ Salah dà al Liverpool il pareggio per 2-2 sul campo dell’Arsenal in uno dei posticipi di oggi in Premier League. I Gunners erano tornati in vantaggio al 43′ con Merino, dopo le prime due reti del match che erano state di Saka per i padroni di casa al 9′ e di Van Dijk al 18′ per gli ospiti. Così dopo il pareggio di oggi, il Liverpool deve cedere il primato in classifica al Manchester City, leader provvisorio dopo il successo di ieri sul Southampton. Ora la squadra di Guardiola ha 23 punti contro i 22 dei Reds e i 18 dell’Arsenal. Al quarto posto c’è il Chelsea, che oggi ha battuto per 2-1 il Newcastle (Tonali in campo fino al 68′) con rete decisiva del solito Palmer. Ora il tecnico della Magpies, Eddie Howe, è sotto tiro visto che i suoi in Premier non vincono da cinque partite. Stesso discorso per Erik ten Hag dopo la sconfitta dei suoi contro il West Ham, per 2-1, con gol del successo degli Hammers con Bowen al 47′ st su rigore. Vince anche il Crystal Palace, per 1-0, nel derby londinese contro il Tottenham.

