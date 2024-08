Parigi: 1-0 al Brasile, Usa vince l’oro del calcio donne

agenzia

Per la Seleçao terza sconfitta in altrettante finali con States

PARIGI, 10 AGO – E’ ancora maledizione Stati Uniti per il Brasile del calcio donne. Per la terza volta in altrettante finali (2004, 2008 e oggi) gli Usa hanno battuto la Seleçao nella finale olimpica del calcio donne, nel caso del match del Parco dei Principi per 1-0. Gol di Swanson all’11’ st. Per la 38enne brasiliana Marta è il terzo argento ai Giochi, in 6 partecipazioni.

