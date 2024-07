Parigi -1: Campagna, il Settebello merita le tante aspettative

agenzia

Ct: "Andiamo con la giusta maturità, con gli Usa già importante"

ROMA, 25 LUG – “Sul Settebello ci sono sempre tante aspettative come è giusto che sia. La squadra le merita perché, nell’ultimo triennio, dopo Tokyo, ha fatto bene ed è salita sempre sul podio nelle grandi competizioni. Ci siamo preparati bene ed andiamo a Parigi con le idee molto chiare, con la giusta maturità”. Lo ha detto, all’aeroporto di Fiumicino, poco prima della partenza per Parigi, il Ct del ‘Settebello’ di pallanuoto, Alessandro Campagna. “Siamo consapevoli di essere una squadra competitiva, ma anche che ci saranno otto battaglie sportive da giocare dall’inizio alla fine, senza mai perdere l’equilibrio – ha aggiunto – Il girone è assai impegnativo: già la prima partita, domenica, con gli Usa può essere importante per incanalare il girone verso i piani alti del ranking, per poi avere un quarto di finale un po’ più tranquillo e che tranquillo non sarà”.

