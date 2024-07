Parigi -1: Curry vota per Kamala ‘è una cosa grande’

agenzia

Stella Nba, 'da Olimpiadi trasmetteremo energia per spingerla'

PARIGI, 25 LUG – “Negli States sta accadendo qualcosa di grande, e io mi auguro che con lei, Kamala Harris, nel ‘ticket’ noi vinceremo le elezioni. E’ anche tifosa dei Warriors, ci ha sempre dato il massimo supporto e noi ora, dalle Olimpiadi, vogliamo ritrasmettere a lei questa energia, per spingerla”. Dal ritiro del ‘Dream Team’ del basket, il fuoriclasse di Golden State Stephen Curry, una delle stelle più attese, si schiera a favore della candidatura della vicepresidente contro Donald Trump per le prossime Presidenziali. “I prossimi due mesi saranno fondamentali per il nostro Paese e per la direzione in cui stiamo andando”, dice ancora Curry.

