Parigi -1: Djokovic, per l’oro olimpico la pressione è altissima

'Passione della gente mi entusiasma, non vedo l'ora'

PARIGI, 25 LUG – L’oro olimpico e’ l’obiettivo che manca nello starordinario palmares di Novak Djokovic, e il serbo non nasconde – alla vigilia dell’inaugurazione di Parigi 2024 – che “le aspettative sono molto alte, e la pressione su di me altissima”. “Lo so – ha detto il serbo in conferenza stampa – e’ uno dei sogni piu’ grandi che si possano coltivare. L’Olimpiade e’ una sfida affascinante, ma su di me ci sono aspettative extra”. “Ho sempre avuto buoni percorsi ai Giochi – il bilancio di Djokovic – eccetto a Rio, quando fui eliminato al primo turno. A Pechino sono arrivato al bronzo, e la semifinale e’ il risultato minimo raggiunto, a parte il 2016; per questo punto a ripeterlo, e ovviamente a migliorarlo”. Djokovic ha parlato anche del tifo del pubblico, spesso a suo favore ai Giochi. “Qui ogni tennista rappresenta la sua nazione, e questo ti rende orgoglioso. Sugli spalti invece non ci sono solo appassionati di tennis, ma di sport, che spesso tifano per la nazione piu’ che per il loro beniamino. Ma il pubblico olimpico mi ha sempre sostenuto: l’atmosfera e’ eccezionale”

