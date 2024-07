Parigi -1: Ecco delegazione Palestina, accolta al grido ‘Free’

agenzia

Un centinaio di persone accolgono gruppo in arrivo da Ramallah

PARIGI, 25 LUG – E’ atterrata questa mattina all’aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle la delegazione palestinese ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, accolta da un centinaio di sostenitori al grido di ”Free. Free. Palestine”. Al di là delle competizioni olimpiche, la delegazione giunta da Ramallah intende approfittare dell’evento sportivo per denunciare il ”trattamento inumano” dei palestinesi. Datteri in mano, un centinaio di sostegni erano presenti al Terminal 2C del primo scalo francese, già dalle sei del mattino, per accogliere la piccola delegazione, secondo quanto riferito dalla France Presse. Oltre allo slogan ”Free. Free. Palestine”, il comitato di benvenuto avvolto da kefiah e bandiere palestinesi ha scandito altri slogan come: ”Da Parigi a Gaza, resistenza, resistenza”. Tra gli otto atleti palestinesi in gara ai Giochi Olimpici, solo uno sparuto numero si è qualificato ma gli altri hanno comunque avuto l’invito del Cio. Per la delegazione, la corsa al medagliere non è in ogni caso il primo obiettivo della missione parigina. ”Oggi la Palestina invia un messaggio al mondo: il bisogno di porre fine al genocidio contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza, cessare l’occupazione e il regime di apartheid nei terroritori palestinesi occupati, fermare il terrorismo dei coloni in Cisgiordania e rimettere in questione lo status quo a Gerusalemme”, ha dichiarato la rappresentante dell’Autorità palestinese in Francia, Hala Abou Hassir, citata dai media d’Oltralpe. Secondo un ultimo bilancio del ministero della salute di Hamas, sono 39.145, principalmente civili, i morti nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra contro Israele, seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre nello Stato ebraico.

