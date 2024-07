Parigi -1: Errani ‘qui pressione è diversa, obiettivo sognare’

agenzia

La tennista azzurra: 'Olimpiade speciale, daremo il meglio'

PARIGI, 25 LUG – “Sicuramente alle Olimpiadi c’è una pressione diversa, si giocano ogni 4 anni e questo ti dà quella adrenalina diversa dal resto dell’anno. E’ ovvio che siano speciali. Ma noi ce la metteremo tutta per far bene”. Così la tennista azzurra Sara Errani parla dalla sala stampa del Roland Garros sede del torneo olimpico di tennis. Al “dispiacere” per l’assenza di Sinner, si aggiunge l’emozione di tornare a Parigi. “Fa effetto essere qui – ha detto l’azzurra, finalista 2024 al Roland Garros nel doppio -. Ma ogni torneo è a sé, quando inizi a giocare non pensi al passato”. Per questo l’obiettivo è “sognare”. “E un sogno ce l’ho e anche da tanto – ha proseguito -. Ma so che è dura, noi cercheremo di fare il meglio”. Infine sulla sua condizione e quella della Paolini con la quale farà il doppio ha concluso: “Ci stiamo allenando bene, adattarci il più velocemente possibile. L’Olimpiade è sempre stata speciale e per fortuna non siamo al villaggio olimpico che è lontano, stiamo cercando di fare le cose nel miglior modo possibile. Non ci sono molti segreti”.

