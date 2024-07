Parigi -1: Garbin, Sinner ci teneva ma non era in condizione

agenzia

'Per lui le Olimpiadi erano qualcosa di veramente importante'

ROMA, 25 LUG – “Sinner? Il problema era talmente pesante che non era in condizione per essere qui. Jannik ci teneva tanto a questa competizione”. Lo ha detto la capitana del tennis femminile azzurro, Tathiana Garbin, nella conferenza stampa allo Stade de Roland Garros prima del via dei Giochi. “So che per lui le Olimpiadi erano qualcosa di veramente importante, se non è qui è perché non poteva arrivarci – ha proseguito -. Poi questo è un torneo diverso, al primo turno devi arrivare super in forma e puoi permetterti di giocare la gara che sei a metà”. Poi un commento sulle tenniste azzurre impegnate ai Giochi: “Ci stanno facendo vivere delle bellissime emozioni. Ora quello che dobbiamo fare resta uguale ed è questo l’insegnamento che ci stanno regalando. Guardare all’oggi, al qui e ora. Ci sono tante emozioni nel vederle crescere e fiorire. E’ tanto bello”.

