Parigi -1: Nadal, ‘Parigi del cuore per me, mi godo i Giochi’

agenzia

'Roland Garros speciale, felice di avere la chance di esserci'

PARIGI, 25 LUG – “Sono sempre felice di tornare in questa fantastica città. Naturalmente, il Roland-Garros è, come tutti sanno, il posto più speciale nel mondo del tennis per me. Sono semplicemente entusiasta di avere la possibilità di esserci e tornare qui è un’altra opportunità”. Rafa Nadal a Parigi è di casa: con i 14 titoli del Roland Garros vinti in carriera, il campione spagnolo arriva ai Giochi da ex leader del tennis mondiale ma ancora con la voglia di mettere in campo il suo gioco. “Quest’anno non ho potuto trascorrere molto tempo al Roland-Garros (dopo aver perso al primo turno) – ha detto il maiorchino, che alle Olimpiadi giocherà l’atteso doppio-show con Carlos Alcaraz – quindi mi sto godendo il fatto di essere tornato per le Olimpiadi, che sono diverse da qualsiasi altro evento, cerco solo di godermi ogni singolo momento”.

