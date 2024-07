Parigi -1: tennis, anche Sara Errani nel torneo di singolare

agenzia

Prende il posto di Saville, in campo sabato contro cinese Zheng

ROMA, 25 LUG – Sara Errani entra anche nel tabellone del singolare femminile al torneo olimpico di tennis a Parigi. L’azzurra, che è iscritta nel doppio insieme con Jasmine Paolini, è stata ammessa al posto dell’australiana Daria Saville ed esordirà sabato contro la cinese Zheng Qinwen. Diventano così sette gli italiani in programma nella prima giornata al Roland Garros. Tra loro c’è anche Lorenzo Musetti, impegnato in doppio con Luciano Darderi. Se però dovesse arrivare in finale a Umag, in programma sabato sera, esordirà domenica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA