Parigi -1: Tennis; Murray si ritira dal torneo del singolare

agenzia

Il britannico giocherà però in doppio con Evans

PARIGI, 25 LUG – Andy Murray si è ritirato dal torneo di tennis singolare ai Giochi di Parigi, ma prenderà parte al doppio, ha detto il vincitore di due ori olimpici. Il britannico, ex numero uno del mondo, che ha già annunciato l’addio al tennis alla fine delle Olimpiadi, non si è ancora completamente ripreso dall’intervento alla schiena subito il mese scorso e pensa che il doppio maschile, in coppia con Dan Evans, gli offra le migliori possibilità di vincere un’altra medaglia. “Ho preso la decisione di ritirarmi dal singolare per concentrarmi sul doppio con Dan – ha detto il 37enne – Il nostro allenamento è stato fantastico e stiamo giocando bene insieme. Non vedo l’ora di iniziare e rappresentare la Gran Bretagna ancora una volta”. Murray ha vinto l’oro nel singolare a Londra 2012 e a Rio quattro anni dopo, oltre all’argento nel doppio misto con Laura Robson nel 2012.

