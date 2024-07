Parigi -1: Zelensky non sarà alla cerimonia d’apertura

agenzia

Lo annuncia Le Parisien, presenza non era mai stata confermata

PARIGI, 25 LUG – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non sarà a Parigi per la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici, in programma domani. Lo apprende Le Parisien da sue fonti diplomatiche. Zelensky sarà sostituito alla cerimonia – per la quale non aveva mai confermato la sua presenza – dal suo ministro dello Sport, Matvii Bidnyi.

