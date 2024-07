Parigi -2: 1.000 agenti mobilitati per match calcio Mali-Israele

agenzia

Ministro Darmanin: 'partita importante per sistema sicurezza'

(ANSA-AFP) – PARIGI, 24 LUG – Saranno mille gli agenti di polizia mobilitati questa sera per garantire la sicurezza della partita di calcio delle Olimpiadi 2024 tra Mali e Israele al Parco dei Principi a Parigi. La partita Mali-Israele “è soggetta ad un perimetro di sicurezza, antiterrorismo. Questa sera al Parco dei Principi ci saranno un migliaio di agenti di polizia che garantiranno che saremo lì per lo sport – ha dichiarato mercoledì il ministro dimissionario della Interni su BFMTV, Gerald Darmanin – È una partita importante per il sistema di sicurezza”. La delegazione israeliana beneficerà di un importante protocollo di sicurezza durante i Giochi a causa delle tensioni causate nel mondo dalla guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, innescata dopo l’attacco senza precedenti sferrato il 7 ottobre dal movimento islamista palestinese contro Israele. In questo contesto, una fonte della polizia ha detto all’Afp “di aspettarsi azioni di disturbo intorno allo stadio” e ritiene possibile “che le persone si insultino a vicenda sugli spalti e che le persone fischino o tolgano le bandiere, ad esempio durante l’inno”. (ANSA-AFP).

