Parigi -2: Abodi ‘sarà un piacere sfilare con Israele’

agenzia

Ministro sport: su partecipazione la penso come Macron

PARIGI, 24 LUG – “Abbiamo tanta fiducia nei confronti del sistema di sicurezza francese che sarà un piacere stare sulla stessa barca” con Israele nella cerimonia d’apertura di Parigi 2024, venerdì. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, a margine di “Change the Game Sports” presso l’Unesco. Abodi ha parlato anche della decisione del Cio, difesa da Macron, di far partecipare gli atleti israeliani con bandiera e inno. “In questo caso la penso come Macron. Non si devono inserire ulteriori motivi di confusione”. “Non vorrei entrare troppo nel merito perché potrei sintetizzare con la necessità di distinguere gli aggressori dagli aggrediti – ha aggiunto Abodi – Ma questo non vale solo per Israele. Il significato e il dolore del 7 ottobre resta nella nostra memoria nonostante questo sia un problema che affonda le sue radici nel tempo. Così come non ci lascia indifferente il dolore della popolazione palestinese, più vittima di Hamas che di altro”. Concludendo sull’incontro tenuto all’Unesco ha detto: “Lo sport è un fattore unificante, una delle speranze sulle quali investire per superare conflitto non solo bellico ma ha tanti risvolti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA