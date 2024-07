Parigi -2: Nadal-Alcaraz doppio da sogno, ‘siamo entusiasti’

agenzia

Gli spagnoli tra i protagonisti più attesi al Roland Garros

PARIGI, 24 LUG – “C’è molto entusiasmo”: così Rafa Nadal parlando della sua avventura olimpica a Parigi 2024 in doppio con Carlos Alcaraz, che ha sempre parlato di “un sogno che si avvera di giocare con uno dei più grandi tennisti di sempre”. Gli spagnoli sono tra i protagonisti più attesi del torneo di tennis a cinque cerchi, le cui gare cominceranno sabato 27 luglio sulla terra del Roland Garros: “E’ la nostra superfice preferita e questo – ha sottolineato l’ex numero 1 al mondo – ci potrebbe aiutare a superare la difficoltà per non aver giocato tanto in doppio nelle nostre carriere”. Il calendario dei tabelloni del tennis (oltre ai singolari e ai doppi maschili, anche il misto assegnerà le medaglie) è programmato per domani, giovedì 25 luglio, alle ore 11.

