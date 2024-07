Parigi -2: Quadarella, per me sarà l’Olimpiade dell’esperienza

agenzia

L'azzurra del nuoto: 'Ledecky a parte, me la gioco con le altre'

FIUMICINO, 24 LUG – “Questa per me sarà sicuramente un’Olimpiade un po’ più dell’esperienza rispetto a Tokyo”. Così Simona Quadarella che, alla partenza questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per Parigi, non fa previsioni di altre medaglie olimpiche dopo il bronzo di Tokyo negli 800 sl di nuoto (tornare sul podio dei Giochi è impresa riuscita finora solo a Bibi Battistelli, Massimiliano Rosolino, Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, ndr). “Il mio obiettivo – dice – lo vedrò bene poco prima della gara”. La mezzofondista azzurra non nasconde comunque che per lei i Mondiali di Doha, con il doppio titolo vinto nei 1500 e 800 sl, siano stati “un bello stimolo per affrontare questa stagione olimpica”. Alla domanda poi se stia già assaporando la sfida con la Ledecky, la Quadarella si lascia andare ad un sorriso e dice: “non penso possa esserci una sfida con lei ma – aggiunge – ci sarà sicuramente con le altre”.

