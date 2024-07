Parigi -2: una mostra a Londra in ricordo atleti ucraini morti

agenzia

Sono 487, ma il numero reale potrebbe anche essere superiore

LONDRA, 24 LUG – Una mostra suggestiva, dall’alto valore evocativo, di denuncia e di ricordo, per rendere omaggio a chi, alle Olimpiadi di Parigi, non potrà esserci: così, con un’esposizione a Parliament Square, proprio davanti a Westminster, il governo britannico ha deciso di ricordare gli atleti ucraini morti in seguito all’invasione russa. Si è inaugurata questa mattina la mostra in memoria degli atleti ucraini – si calcola 487, ma il numero reale potrebbe anche essere superiore – uccisi dallo scoppio della guerra con Mosca. Anche per questo, ai Giochi parigini, la delegazione ucraina sarà composta solo da 140 atleti, la più piccola rappresentanza nella storia olimpica dell’Ucraina. La nuova esposizione in 3D, voluta e finanziata dal governo del Regno Unito in collaborazione con il Comitato olimpico ucraino, raffigura la straziante cifra “487”, il numero approssimativo di atleti deceduti negli ultimi mesi. Lungo il perimetro della mostra sono state collocate le attrezzature sportive che rappresentano alcune delle discipline sportive praticate dagli atleti scomparsi. Componendo un messaggio potente di solidarietà alla vigilia dell’apertura dei giochi di Parigi.

