Parigi -2: Wembanyama,solo dopo l’inno capirò che non è un sogno

La superstar del basket francese alla sua prima Olimpiade

PARIGI, 24 LUG – “E’ un sogno: solo quando avrò sentito la Marsigliese, mi renderò davvero conto che sono alle Olimpiadi”: così Victor Wembanyama superstar della squadra francese di basket maschile, padrona di casa a Parigi 2024. Il giocatore alto 2.24, ma che si muove come se fosse una guardia, è reduce dal titolo di rookie of the year attribuitogli dopo la sua prima stagione Nba da 21,4 punti e 10,6 rimbalzi a partita con la maglia dei San Antonio Spurs. “Io cerco di prepararmi sempre al meglio per qualsiasi impegno ma le Olimpiadi – ha detto a due giorni dalla cerimonia di inaugurazione – portano con sé aspettative completamente diverse. C’è una grande energia, tra noi giocatori e con lo staff tecnico”. A Tokyo 2020 la Francia conquistò la medaglia d’argento, sconfitta in finale dagli Usa. Nelle ultime apparizioni prima del girone che si disputerà a Lille (l’esordio dei padroni di casa sarà contro il Brasile), i transalpini hanno però perso in quattro occasioni, ricevendo numerose critiche: “Ma questo conta poco – ha ribattuto Wembanyama – l’importante è farsi trovare pronti nei momenti decisivi e noi lo saremo”.

