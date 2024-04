Parigi 2024: Bach, la fiamma olimpica rappresenta la speranza

agenzia

Presidente del Cio, le persone ne hanno abbastanza dell'odio

ROMA, 16 APR – “In questi tempi difficili, in cui le guerre e i conflitti aumentano, le persone ne hanno abbastanza dell’odio. Nei nostri cuori desideriamo qualcosa che ci riunisca di nuovo, qualcosa che ci dia speranza. La fiamma olimpica che accendiamo oggi simboleggia questa speranza”. Lo ha detto il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, a Olimpia, nel corso della tradizionale cerimonia di accensione della fiamma delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi, Tony Estanguet, ha definito questi Giochi “più che mai una forza di ispirazione per tutti noi e per le generazioni future” mentre il mondo è scosso da tante crisi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA