Parigi 2024: casi di Covid fra belgi, rinviata partenza

agenzia

Il medico, 'al Villaggio soltanto quando tampone sarà negativo'

PARIGI, 24 LUG – Diversi atleti della delegazione belga risultano positivi al Covid e sono stati costretti a rinviare la partenza per Parigi, secondo quanto riferito dal medico del Comitato olimpico belga al quotidiano Het Laatste Nieuws. “Non vogliamo correre rischi. Abbiamo diversi atleti in lista d’attesa e non ancora autorizzati ad entrare al Villaggio perché devono prima essere muniti di un tampone negativo – ha detto il medico di Team Belgium, Johan Bellemans – Per ora, resta ancora un certo margine di manovra” e la partecipazione degli atleti in questione non è compromessa. Nessun problema, invece, per la nazionale belga di hockey prato, arrivata a Parigi in treno. Timori di una diffusione del Covid si sono diffusi al Villaggio olimpico dopo la positività di un paio di atleti della delegazione australiana.

