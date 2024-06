Parigi 2024: Chamizo va ai Giochi, ammesso nella categoria 74 kg

agenzia

Lottatore qualificato dopo riallocazione delle quote olimpiche

ROMA, 27 GIU – Frank Chamizo parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Federazione Internazionale della lotta ha infatti comunicato che, in seguito alle riallocazioni delle quote per i Giochi Olimpici nella categoria dei 74 kg, è stato selezionato l’atleta l’azzurro, in quanto migliore in classifica tra quelli esclusi al preolimpico europeo di Baku dello scorso aprile. La vicenda di Chamizo era stata molto discussa: sconfitto dall’azero Bayramov a causa di una svista arbitrale proprio nel torneo che valeva la qualificazione olimpica, la UWW aveva ammesso gravi errori arbitrali nel match, ma nonostante ciò aveva confermato il risultato finale. Già campione del mondo e d’Europa, Chamizo gareggerà quindi per la terza volta in carriera ai Giochi dopo il bronzo conquistato a Rio 2016 nei 65 kg e il quinto posto di Tokyo 2020 nei 74 kg. Salgono dunque a due i lottatori italiani qualificati a Parigi 2024: Aurora Russo, infatti, ha dato all’Italia un posto nei 57 kg femminili.

