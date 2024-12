Parigi 2024 chiude il bilancio in attivo, +27 milioni di euro

agenzia

Grazie a vendita biglietti,domani cda del Comitato organizzatore

PARIGI, 11 DIC – Il bilancio del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024 (Cojo) è stato di 4,5 miliardi di euro, con un attivo di circa 27 milioni, in particolare, grazie al successo delle vendite in biglietteria: è quanto riferiscono gli organizzatori dell’evento. A fine dicembre, il bilancio avrà raggiunto quota 4,481 miliardi di euro contro 4,397 miliardi a fine 2023. A fine 2018, era di 3,8 miliardi, superiore ai 3,2 miliardi iscritti nel dossier di candidatura. Dopo aver fatto gli ultimi calcoli, gli introiti del Cojo risultano superiori di 26,8 milioni rispetto alle spese e derivano dal sostegno degli sponsor (1,238 miliardi), dal finanziamento del Comitato olimpico internazionale (1,228 miliardi) e dalla vendita dei biglietti, che ha raggiunto quota 1,333 miliardi, 88 milioni in più di quanto era previsto nel dicembre 2023. Questi risultati verranno presentati domani, in occasione del consiglio di amministrazione del Comitato presieduto dall’ex campione olimpico Tony Estanguet. Il Cojo verrà sciolto a fine giugno 2025.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA