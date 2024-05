Parigi 2024: Cito ‘due medaglie? spero di accontentare Malagò’

agenzia

Il presidente Fita: "Olimpiade complicata, daremo il meglio"

ROMA, 31 MAG – “Spero di accontentare il presidente Malagò”. Angelo Cito, presidente Fita, a margine dell’evento “Kim e Lyù” risponde così al numero uno del Coni che aveva sottolineato di aspettarsi almeno due medaglie dal taekwondo alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. “Malagò è una persona che spesso esprime i desideri. Noi speriamo, a parte le battute, di fare il nostro. I giochi olimpici sono una cosa complicata, abbiamo conquistato tantissimi risultati in questo quadriennio, speriamo di fare bene, pur con la consapevolezza che la concorrenza è tanta. Non sarà un’Olimpiadi facile, noi daremo il meglio”, prosegue Cito. Infine una battuta sulle tre giorni che vedrà protagonista il taekwondo al Foto Italico. “Questo è l’evento a cui noi come federazione cteniamo più di tutti, persino più delle Olimpiadi, perché qui c’è lo spirito del taekwondo. Davide Dell’Aquila e Simone Alessio sono partiti da questa gara, perciò dico che è molto più importante delle Olimpiadi, che sono il punto di arrivo, mentre questo è il punto di partenza”, conclude.

