Parigi 2024: fiamma olimpica sarà nel giardino delle Tuileries

agenzia

Il simbolo dei Giochi arriverà a Marsiglia l'8 maggio

PARIGI, 27 MAR – Il celebre giardino delle Tuileries, tra il Museo del Louvre e Place de la Concorde, nel cuore di Parigi, è stato scelto come luogo destinato ad accogliere la fiamma olimpica durante i Giochi di Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto): è quanto riferiscono fonti vicine all’organizzazione citate dall’agenzia France Presse. Questo luogo tenuto segreto, che alcuni avevano immaginato sotto alla Tour Eiffel, è stato scelto già “diverse settimane fa” dal comitato organizzativo (Cojo) e dal comune di Parigi, precisa la fonte. La staffetta della fiamma, che verrà accesa il 16 aprile ad Olimpia, in Grecia, arriverà in Francia, a Marsiglia – grande porto francese fondato anch’esso dai greci antichi – l’8 maggio, per poi proseguire verso Parigi.

