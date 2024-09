Parigi 2024: ginnasta Chiles fa appello in tribunale per bronzo

agenzia

Le era stato tolto per un ritardo di 4'' nel presentare ricorso

ROMA, 17 SET – Gli avvocati della ginnasta americana Jordan Chiles hanno presentato un ricorso davanti alla Corte federale svizzera per contestare il ritiro della medaglia di bronzo che le era stata inizialmente consegnata alle Olimpiadi di Parigi. Chiles, 23 anni, era arrivata terza nella prova a terra grazie ad una revisione del suo voto che le ha permesso di superare la rumena Ana Barbosu. La squadra rumena ha impugnato la decisione davanti al Tribunale arbitrale dello sport (TAS) e ha vinto, sostenendo che Chiles aveva superato di quattro secondi il tempo limite per la rivalutazione del suo punteggio. Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha quindi restituito il bronzo a Barbosu. Gli avvocati di Jordan Chiles hanno annunciato che avrebbero presentato ricorso alla Corte suprema federale svizzera, affermando di avere la prova video che l’americana aveva fatto la sua richiesta in tempo. Denunciano anche un “grave conflitto di interessi” a favore di Barbosu, assicurando che il capo della giuria che ha trattato il caso aveva lavorato per diversi anni come consigliere per la Romania. “Alla luce di queste innegabili mancanze, Chiles chiede alla Corte suprema federale di ripristinare il punteggio che ha ottenuto legittimamente nella prova finale del suolo”, dicono i suoi avvocati dello studio Gibson Dunn. “Ogni elemento dei Giochi Olimpici, incluso il processo di arbitraggio, deve rispettare il fair play”, ha aggiunto Maurice Suh. L’appello di Chiles è sostenuto dal Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti, hanno precisato i consigli della ginnasta, che ha giudicato “ingiusto” il ritiro della sua medaglia. La Chiles ha anche denunciato attacchi a sfondo raziale sui social. “Per aggiungere a questo – ha detto – gli attacchi razziali spontanei sui social media sono estremamente offensivi. Ho messo tutto il mio cuore e la mia anima in questo sport e sono così orgogliosa di rappresentare la mia cultura e il mio paese”, ha scritto sui social media.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA