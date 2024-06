Parigi 2024: gli azzurri della pallavolo blindano il pass

agenzia

N.1 Fipav "felici per l'obiettivo, ce la giochiamo con tutti"

ROMA, 10 GIU – La chiusura della seconda settimana di Nations League, con le ultime due gare giocate in Canada, ha certificato il secondo posto dell’Italia nel ranking, alle spalle della Polonia, una situazione che blinda la qualificazione a Parigi 2024 per gli azzurri. La squadra guidata da Ferdinando De Giorgi è rientrata questa mattina a Roma, dopo la trasferta iniziata in Brasile e conclusa in Canada, conclusa con sette vittorie e 21 punti. Saranno di nuovo impegnati a Lubiana, dal 19 al 23 giugno, con Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia per la week 3, che chiuderà la fase preliminare, termine ultimo per la qualificazione a Parigi “Siamo davvero felici per aver centrato questa qualificazione che rappresentava il primo grande obiettivo stagionale – ha commentato il presidente della Federazione italiana pallavolo (Fipav), Giuseppe Manfredi -. Gli azzurri erano in un’ottima posizione per ottenere il pass olimpico ma sono stati bravissimi a chiudere il discorso nelle prime due settimane di gioco, grazie a delle ottime prestazioni. Il mio ringraziamento va a questi splendidi ragazzi, così come a tutto lo staff che dal 2021 sta facendo un lavoro eccezionale. Andiamo a Parigi consapevoli di avere una squadra che può competere con chiunque”.

