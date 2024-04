Parigi 2024: LeBron, Curry e co., prende forma il Dream team Usa

agenzia

Media statunitensi,manca solo il 12/o e si fa il nome di Leonard

NEW YORK, 16 APR – LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, ma anche Joel Embiid e Jayson Tatum: le più grandi stelle della Nba formeranno un nuovo ‘Dream Team’ per il torneo di basket alle Olimpiadi di Parigi, confermano i media specializzati statunitensi. Secondo Espn e The Athletic, la federazione a stelle e strisce ha già selezionato 11 dei 12 giocatori per confermare un tiolo olimpico che la nazionale detiene ininterrottamente dal 2008 ma soprattutto per rifarsi dopo il deludente quarto posto ai Mondiali 2023. La superstar dei Lakers, James, più volte aveva espresso il desiderio di attirare a Parigi i grandi nomi della Nba, e così Curry prenderà parte al suo primo torneo olimpico, mentre Durant partecipa ai Giochi ininterrottamente dal 2012. La lista ufficiosa comprende il miglior giocatore 2023 in Nba, Embiid, recentemente naturalizzato, oltre ai campioni dei Lakers Anthony Davis e di Miami Bam Adebayo, i due giocatori di Boston Tatum e Jrue Holiday, il compagno di squadra di Durant a Phoenix Devin Booker, e i giovani Anthony Edwards e Tyrese Haliburton, unici superstiti della squadra dei Mondiali. Il dodicesimo e ultimo posto della selezione non è stato ancora assegnato. Secondo The Athletic, potrebbe andare all’ala dei Los Angeles Clippers Kawhi Leonard.

