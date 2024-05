Parigi 2024: Malagò, l’Italia è sportivamente multidisciplinare

agenzia

"A Giuffrida manca solo l'oro olimpico, molto vicina alla fede"

ROMA, 20 MAG – “Gli sport di squadra sono decisivi, abbiamo fatto un bel passo in avanti con la pallavolo femminile. La grande scommessa e il grande desiderio è il basket”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a ‘Radio anch’io Sport’ a proposito delle speranze azzurre ai prossimi Giochi di Parigi. “Tra oggi e domani abbiamo il canottaggio con tutte le barche a qualificazione. Non è che se porti 400 persone, automaticamente guadagni il 10% di medaglie in più” ha aggiunto, ma “statisticamente qualche freccia in più ce l’hai. Il bello dello sport è che molti dei pronostici verranno sovvertiti. A Tokyo è successo tanto. Noi abbiamo un punto di riferimento: atleti che negli ultimi dodici mesi hanno avuto la migliore prestazione stagionale. Siamo convinti che la partita è tutta da giocare, siamo ottimisti”. Anche perché “è ormai accertato che l’Italia è un Paese sportivamente multidisciplinare: lo abbiamo visto ieri con Errani-Paolini (vincitrici del doppio agli Iternazionali, ndr) e anche con la vittoria mondiale di Odette Giuffrida nel judo. Odette ha una carriera leggendaria, manca solo l’oro olimpico. E’ molto vicina alla fede, questo legame con Gesù le dà una grande energia. Una ragazza straordinaria”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA