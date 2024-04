Parigi 2024: Peaty ci sarà, sconfitte alcol e depressione

agenzia

Il ranista andrà ai Giochi: "Ho superato tre anni infernali"

ROMA, 03 APR – Adam Peaty ha ottenuto il pass per Parigi 2024 vincendo il titolo britannico dei 100 metri rana ai GB Swimming Championships, in corso al London Aquatics Centre fino al 7 aprile. In vasca si è visto un Peaty in ripresa, che sta continuando la risalita dopo essersi preso una pausa per affrontare la depressione e i problemi di alcol. Il detentore del record del mondo dei 50 e 100 rana ha vinto in 57″94, suo miglior tempo da quando ha difeso il titolo nel 2021 a Tokyo. Alla domanda se è tornato al suo meglio, il tre volte campione olimpico, 29 anni, ha detto: “Penso di sì”. “La fede mi ha aiutato ad affrontare le battaglie mentali – ha aggiunto il nuotatore – E’ una vittoria per la mia squadra, la mia famiglia e per me stesso. Abbiamo superato gli ultimi tre anni infernali”.

