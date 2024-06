Parigi 2024: Sabatini commossa, “grazie di aver pensato a me”

agenzia

"Darò tutto per essere all'altezza"

ROMA, 13 GIU – “Sono qui con grande orgoglio ed emozione per ricevere la bandiera che porterò alle Paralimpiadi e prima di tutto voglio ringraziare di aver pensato a me”. Lo ha detto, commossa, Ambra Sabatini portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi di Parigi. “Come tutti le azzurre e gli azzurri, darò tutto per essere all’altezza. Approfitto di questa solenne occasione – ha aggiunto – anche per lanciare un messaggio, dicendo che lo sport e il solo luogo al mondo dove volontà ed emozione vanno di pari passo”.

