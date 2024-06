Parigi 2024: scelti i 24 azzurri della scherma per i Giochi

agenzia

L'Italia ha fatto en plein, partecipa a tutte le prove

ROMA, 30 MAG – Dalle veterane Irene Vecchi e Arianna Errigo, la portabandiera dell’Italia, alla loro quarta olimpiade, fino agli undici debuttanti sulle pedane a cinque cerchi, è stata definita dai tecnici e ufficializzata dal presidente federale, Paolo Azzi, la spedizione azzurra della scherma per i Giochi di Parigi 2024, che sarà composta da 24 tra atlete e atleti. L’Italia ha qualificato le sue squadre in tutte le sei specialità, acquisendo così il diritto a partecipare con il numero massimo di concorrenti alle competizioni individuali e di squadra in programma dal 27 luglio al 4 agosto sulle pedane del Grand Palais. Le scelte dei Commissari tecnici Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola sono state nel segno della continuità rispetto al periodo di qualifica olimpica, durante il quale gli azzurri hanno ottenuto eccellenti risultati nel circuito di Coppa del mondo con il picco del Mondiale di Milano 2023 in cui l’Italia ha conquistato il medagliere per nazioni. Questa la composizione della squadra. Fioretto: Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto (Francesca Palumbo completa la squadra per il team event); Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi (Alessio Foconi). Spada: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio (Mara Navarria); Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara (Gabriele Cimini). Sciabola: Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile (Irene Vecchi); Luigi Samele, Luca Curatoli e Pietro Torre (Michele Gallo).

