Parigi 2024: Tortu “parole di Mattarella ci danno la carica”

agenzia

Il velocista: "Pronti per rappresentare gli italiani"

ROMA, 13 GIU – “È sempre un qualcosa di straordinario venire qui al Quirinale, ci riempie di orgoglio e ci dà la carica per Parigi. Le parole di Mattarella ci hanno caricato, siamo pronti per rappresentare gli italiani”. Così Filippo Tortu, velocista azzurro reduce dall’oro nella 4×100 agli europei di atletica leggera a Roma 2024, racconta le emozioni dopo la cerimonia della consegna della bandiera per le Olimpiadi di Parigi 2024. Poi, sulla staffetta agli europei, ha sottolineato di aver “pensato a tagliare il traguardo prima possibile, ero ansioso di prendere la medaglia d”oro”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA