Parigi 2024: Vanessa Ferrari ko, niente Olimpiadi per l’azzurra

agenzia

La ginnasta si è infortunata al polpaccio in allenamento

ROMA, 27 GIU – Vanessa Ferrari, ginnasta italiana, non prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di un infortunio al polpaccio riportato in allenamento. Ferrari, che si stava preparando in vista degli assoluti, sarà così costretta a rinunciare a quella che sarebbe stata la sua quinta Olimpiade a causa dei tempi troppo ristretti che non permetteranno all’atleta di recuperare in tempo. “Il mio percorso verso Parigi 2024 termina qui. Ieri, in palestra, durante il test in vista degli assoluti della prossima settimana, nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto. Ho intrapreso questo percorso con la voglia di lottare fino in fondo ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esito, fa parte del gioco. Però anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale”, le parole di Ferrari sul proprio profilo Instagram che accompagnano il video dell’infortunio. “Ora ho bisogno di un attimo per metabolizzare questo duro colpo ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta e che hanno sempre creduto in me perché il sostegno che ho ricevuto è sempre stato fondamentale”, conclude.

