Parigi 24: agente Pogacar, ‘sarà ai Giochi? potrebbe riposarsi’

agenzia

'Percorso poco adatto, il vero obiettivo è il Mondiale a Zurigo'

ROMA, 22 LUG – “Tadej (Pogacar ndr) alle Olimpiadi? Stiamo decidendo, è un percorso poco adatto alle sue caratteristiche. Potrebbe riposare, l’obiettivo è il Mondiale a Zurigo”. Così, dai microfoni di Sky Sport, l’agente Alex Carera, che cura gli interessi del vincitore di Giro e Tour. Pogacar, parlando ieri a Nizza, aveva fatto riferimento anche lui al Mondiale (“mi vedo bene con quella maglia che ora è in possesso di Van der Poel”) ignorando il tema dell’Olimpiade di Parigi. “Rievocare la doppietta di Pantani è stato qualcosa di leggendario – ha detto ancora l’agente di Pogacar -. Ha un grande sogno, quello di vincere tutte le più importanti corse al mondo, e gli mancano Mondiale, Vuelta e la Parigi-Roubaix”. E poi racconta il lato umano: “E’ un ragazzo della porta accanto. Ha personalità, carisma, testa e gambe”. Stando alle voci in ambiente ciclistico, Pogacar potrebbe saltare le gare dell’Olimpiade anche perché irritato con la federazione della Slovenia che non ha convocato per i Giochi la sua fidanzata Urska Zigart, anche lei ciclista e due volte campionessa nazionale a cronometro.

