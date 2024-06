Parigi 24: Athing Mu cade, non si qualifica negli 800 metri

agenzia

La campionessa olimpica Usa in carica al traguardo in lacrime

EUGENE (USA), 25 GIU – La campionessa olimpica in carica degli 800 metri, la statunitense Athing Mu, è caduta nella finale delle selezioni americane di Eugene in Oregon e salterà i Giochi di Parigi. La mezzofondista 22enne, campionessa degli 800 e della staffetta 4×400 a Tokyo nel 2021, è caduta dopo 200 metri in mezzo al gruppo e non è più riuscita a raggiungere le sue avversarie, tagliando il traguardo in lacrime. Le spietate selezioni olimpiche americane mandano ai Giochi i primi tre di ogni manifestazione, senza tenere conto del palmares né del resto dei risultati della stagione. Mu, campionessa del mondo anche nello stesso stadio Hayward Field nel 2022 e che si allena a Los Angeles con lo storico allenatore Bob Kersee, non aveva corso per tutta la stagione prima delle prove a causa di un infortunio al tendine di un ginocchio che aveva ritardato la sua preparazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA