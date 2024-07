Parigi 24: Dagnoni ‘ciclismo competitivo in tutte le discipline’

agenzia

N.1 Fci 'auspicio di dare un contributo a spedizione Italia'

ROMA, 05 LUG – “Saremo presenti e competitivi in tutte le discipline dove parteciperemo”. Lo ha detto Cordiano Dagnoni, presidente FCI, durante la presentazione della squadra olimpica e paralimpica di ciclismo a Parigi 2024. “Per noi è l’appuntamento più importante – ha aggiunto -. C’è la consapevolezza nell’affrontare un impegno così avendo vinto medaglie importanti in passato. L’auspicio è soddisfare il desiderio di Malagò e Pancalli, aumentando il numero di medaglie ed essere in grado di dare un contributo importante alla spedizione azzurra”. Dagnoni ha poi concluso: “E’ stato un lavoro intenso quello di avvicinamento, abbiamo lavorato bene e portiamo gli atleti nelle migliori condizioni. Abbiamo la serenità necessaria nell’affrontare l’impegno nella speranza che ci faccia rendere al massimo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA