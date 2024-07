Parigi ’24: D’Ambrosi ‘pugilato darà soddisfazioni a Olimpiadi’

agenzia

Il presidente Fpi: "Atleti rappresenteranno bene tricolore"

ROMA, 09 LUG – “Oggi abbiamo 8 qualificati olimpici, i ragazzi si allenano con una determinazione e una passione fuori dal comune, ci stanno mettendo tutto e ci regaleranno soddisfazioni. Rappresenteranno bene lo sport italiano e il tricolore”. Così Flavio D’Ambrosi, presidente della Federpugilato, durante la presentazione degli azzurri della boxe che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il numero uno della federazione, poi, sottolinea come l’intenzione fosse quella di “avere una coesione forte; senza squadra non si va da nessuna parte. Ho cercato di mettere tre cose in questa federazione: organizzazione, senza cui non si può fare nulla, passione e la voglia di fare squadra”, conclude D’Ambrosi.

