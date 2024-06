Parigi 24: ecco l’Italia di nuoto, 36 convocati dal dt Butini

agenzia

20 uomini e 16 donne. Il 17enne D'Ambrosio è il più giovane

ROMA, 25 GIU – Trentasei atleti, sedici donne e venti uomini. Diramata la lista della nazionale azzurra di nuoto che parteciperà alle Olimpiadi. Tante le curiosità sul team selezionato dal dt Cesare Butini dopo il trofeo Settecolli. L’atleta più giovane è Carlos D’Ambrosio, nato il 5 febbraio 2007. Minorenni sono anche Sara Curtis del 19 agosto 2006 e Alessandro Ragaini del 2 agosto 2006. In squadra ci saranno ben due coppie di fratelli: oltre a Matteo e Michele Lamberti, figli di Giorgio e dell’azzurra Tanya Vannini; ci saranno anche Luca e Marco De Tullio, che ha già partecipato a Tokyo 2020. Esordiranno in nazionale Matilde Biagiotti, Giovanni Caserta e Viola Scotto di Carlo. Il capitano Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci saranno impegnati sia in piscina sia nella 10 chilometri di nuoto di fondo. D’Ambrosio, Curtis e Ragaini parteciperanno ai campionati europei giovanili che si svolgeranno a Vilnius, in Lituania, dal 2 al 7 luglio. Di seguito la lista completa. Atlete: Lisa Angiolini, Matilde Biagiotti, Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Giulia D’Innocenzo, Francesca Fangio, Sara Franceschi, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini, Margherita Panziera, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Giulia Ramatelli, Viola Scotto di Carlo, Ginevra Taddeucci, Chiara Tarantino. Atleti: Giacomo Carini, Giovanni Caserta, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin, Carlos D’Ambrosio, Luca De Tullio, Marco De Tullio, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Matteo Lamberti, Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Filippo Megli, Alessandro Miressi, Gregorio Paltrinieri, Alessandro Ragaini, Alberto Razzetti, Matteo Restivo, Ludovico Viberti, Lorenzo Zazzeri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA