Parigi 24: Federazione russa, “i nostri lottatori non andranno”

"Il Cio ha escluso i più forti. Questi Giochi sono una parodia"

(ANSA-AFP) – ROMA, 06 LUG – La Federazione Russa di Lotta ha annunciato che i propri lottatori autorizzati a partecipare ai Giochi Olimpici del 2024 hanno rifiutato “all’unanimità” di recarsi a Parigi, denunciando una “parodia di competizione”. “Non accettiamo il principio non sportivo della selezione su cui si basava il Cio stabilendo la sua lista di atleti autorizzati e il cui obiettivo è quello di minare l’unità della nostra squadra”, ha affermato la Federazione in un comunicato. “I lottatori russi sono stati in grado di ottenere 16 licenze olimpiche su 18 possibili in condizioni di minacce di sanzioni e restrizioni infondate”, afferma il comunicato russo. Nella sua lista di lottatori russi autorizzati a partecipare, il Cio ne ha selezionati solo dieci, escludendone alcuni come il doppio campione olimpico Abdulrashid Sadulaev o il doppio campione del mondo Zaur Uguev. Così, “il mondo unificato di lotta ha perso la sua ultima possibilità di vedere una competizione tra i più forti durante le Olimpiadi”, ha scritto la Federazione russa di lotta. La Federazione avrebbe quindi organizzato un incontro con i lottatori invitati e i loro allenatori e “una decisione è stata presa all’unanimità”, secondo la stessa fonte. “Queste non sono le Olimpiadi, è una parodia di competizione”, ha affermato il presidente della Federazione russa di lotta, Mikhail Mamiashvili, all’agenzia ufficiale Tass. “Una dittatura ingiustificata del Cio ha portato a ciò che questa organizzazione ha iniziato da sola anche per definire la composizione delle selezioni. È troppo”, ha concluso. (ANSA-AFP).

