Parigi 24: il Brasile primo rivale degli azzurri del volley

Esordio il 27/7 nel torneo olimpico, poi Egitto e Polonia

ROMA, 02 LUG – Esordiranno contro il Brasile, il 27 luglio, gli azzurri della pallavolo a Parigi 2024. La Fivb ha ufficializzato il calendario del torneo olimpico, che vedrà gli azzurri di Ferdinando De Giorgi impegnati nella pool B. Giannelli e compagni affronteranno poi l’Egitto martedì 30 per poi chiudere il girone sabato 3 agosto contro la Polonia. Al termine della fase a gironi si qualificheranno ai quarti di finale, le prime due di ciascuno dei tre raggruppamenti, più le due migliori terze classificate. Gli accoppiamenti dei quarti verranno stabiliti in base a una classifica generale, stilata tra le otto formazioni qualificate. La finale per la medaglia di bronzo si disputerà venerdì 9 agosto, mentre quella per la medaglia d’oro è in programma sabato 10 agosto.

