Parigi ’24: Malagò ‘Errigo esempio unico, Tamberi vero capitano’

agenzia

Il presidente Coni, i numeri dicono che possiamo superare Tokyo

ROMA, 13 GIU – “Sulla scelta di Tamberi ed Errigo non ho mai avuto dubbi, ero sicuro fossero loro i due portabandiera perfetti. Arianna è un esempio più unico che raro, il più attuale di una carriera di altissimo livello. Ha già alle spalle un percorso olimpico ed è madre di due gemelli. Tamberi ha fatto un discorso da vero capitano. Agli Europei mi ha colpito quando è andato ad abbracciare sia chi aveva vinto sia coloro che non erano andati in finale. Sono sicuro che Gianmarco lo farà a Parigi con tutti gli atleti, non solo con quelli dell’atletica”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della cerimonia al Quirinale di consegna dei portabandiera per i Giochi di Parigi, parla dei due portabandiera. Poi, sulle possibilità dell’Italia all’Olimpiade di Parigi, ammette di aspettare “il completamento del team, dal tiro con l’arco alla squadra di pallacanestro, ci sono diverse discipline che devono completare il ranking, Noi siamo qualificati nel 90% delle competizioni, è tanta roba, forse solo gli oceanici per la quota continentale e gli Stati Uniti, oltre ai francesi, qualificati di diritto in tutte le le gare, hanno quei numeri. Vuol dire che tu spalmi in tutte le discipline le tue carte. Se sommi le questioni, il numero e il ranking delle persone vediamo numeri che dicono che si può superare Tokyo”, conclude.

