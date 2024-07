Parigi 24: Malagò ‘Tamberi?l’ho sentito, è carico per Olimpiadi’

agenzia

Numero del Coni prima della partenza: "C''è tanto entusiasmo'

ROMA, 18 LUG – “Tamberi? Non c’è nessuna preoccupazione. Ci ho parlato oggi, abbiamo scherzato, mi ha chiesto se ero carico, gliel’ho chiesto anche io e mi ha risposto che quella domanda non avrei neanche dovuto farla, è carico anche lui (ride, ndr). Siamo assolutamente allineati”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, in merito alle condizioni di Gianmarco Tamberi in vista dell’Olimpiade di Parigi 2024, a margine dell’evento “Ambassador of freedom” in memoria di Nelson Mandela. Poi, parlando dell’aria che si respira all’interno della spedizione azzurra, il numero uno del Coni sottolinea come “c’è molto entusiasmo e la cosa non mi spaventa, ho sentito molta energia positiva. Ci si carica l’uno con l’altro, i dirigenti con i tecnici, i tecnici con gli atleti e così via. Ho visto molta complicità sotto un’unica bandiera che è quella del tricolore italiano”, conclude.

