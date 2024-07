Parigi 24: Medvedev giocherà da ‘neutrale’, Kalinskaya declina

agenzia

Cio aggiorna lista russi e bielorussi, Rublev non ci sarà

ROMA, 02 LUG – Il russo Daniil Medvedev, numero 5 mondiale, ha accettato l’invito al torneo di tennis di Parigi 24 come giocatore indipendente. Il Cio ha aggiornato la lista degli atleti russi e bielorussi che parteciperanno ai Giochi Olimpici sotto la bandiera neutrale a causa della guerra in Ucraina. Anche la russa Ekaterina Alexandrova e la bielorussa Victoria Azarenka hanno annunciato che giocheranno sui campi del Roland Garros . Forfait, invece, da parte del russo Andrey Rublev: il numero 6 mondiale nonché vincitore della medaglia d’oro in doppio a Tokyo 2020 ha declinato l’invito. Hanno rinunciato a partecipare anche le russe Daria Kasatkina e Anna Kalinskaya, quest’ultima fidanzata di Jannik Sinner. La bielorussa Aryna Sabalenka aveva già annunciato a metà giugno la propria rinuncia. I posti a disposizione, a patto che partecipino sotto la banidera neutrale, sono otto (quattro uomini e quattro donne) per gli atleti russi, e due per i bielorossi (o uomini e due donne). Questo l’elenco completo: Russi qualificati e invitati: Daniil Medvedev (U) – invito accettato Andrey Rublev (U) – invito declinato Karen Kachanov (U) – invito declinato Roman Safiullin (U) – accettato Daria Kasatkina (D) – invito declinato Liudmila Samsonova (D) – invito declinato Ekaterina Aleksandrova (D) – invito accettato Mirra Andreeva (D) – invito accettato Pavel Kotov (U) – invito accettato Anna Kalinskaia (D) – invito declinato Anastasia Potapova (D) Diana Shnaider (D) – invito accettato Bielorussi qualificati e invitati: Aryna Sabalenka (D) – invito declinato (non ufficialmente) Victoria Azarenka (D) – invito accettato

