Parigi 24: Pogacar “è stanco”, non sarà ai Giochi

agenzia

Lo sloveno irritato per la mancata selezione della fidanzata

LUBIANA, 22 LUG – Tadej Pogacar, fresco vincitore del suo terzo Tour de France, non andrà alle Olimpiadi di Parigi a causa della “stanchezza”, ha annunciato lunedì il Comitato olimpico sloveno. “Purtroppo Tadej Pogacar ha annullato la sua partecipazione a causa dell’estrema stanchezza”, ha dichiarato in un comunicato l’allenatore della squadra olimpica Uros Murn. Il 25enne non ha gradito la mancata selezione della fidanzata Urska Zigart da parte della Federazione slovena. Ha detto di essere “arrabbiato” e “senza parole” in un messaggio pubblicato sui social network. Pogacar, su un percorso montuoso a lui particolarmente favorevole, a settembre a Zurigo punta alla tripla corona Giro-Tour-Mondiale detenuta da soli due ciclisti, Stephen Roche e Eddy Merckx. Il suo connazionale Primoz Roglic, campione olimpico in carica della cronometro e costretto ad abbandonare il Tour dopo l’ennesima caduta, non era incluso nella selezione slovena annunciata all’inizio di luglio.

