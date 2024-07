Parigi ’24: record Italia, saranno 403 gli azzurri ai Giochi

agenzia

Sono 209 gli uomini e 194 le donne

ROMA, 08 LUG – Il Coni ha definito la lista degli azzurri che saranno a Parigi per le Olimpiadi: 403 atleti, di cui 209 uomini e 194 donne per una spedizione mai così grande nella storia dello sport italiano. Si misureranno in 34 discipline e la cifra consente all’Italia Team di superare il precedente primato di Tokyo 2020 (384 atleti di cui 197 uomini e 187 donne).

