Parigi 24:azzurri beach volley ‘non favoriti ma ci proviamo’

agenzia

Da Fiumicino in partenza anche ginnasti e canottieri

ROMA, 22 LUG – Non sono favorite sulla carta ma ce la metteranno tutta per giocarsi le proprie carte. Sono le emozioni e le aspettative delle tre coppie azzurre di baech volley in partenza questa mattina, dall’aeroporto di Fiumicino, per i Giochi olimpici di Parigi. Un successo, però, Paolo Nicolai-Samuele Cottafava, Alex Ranghieri-Adrian Carambula e Marta Menegatti-Valentina Gottardi, tutti sorridenti, lo hanno già conseguito: i tanti incitamenti e gli in bocca al lupo che hanno ricevuto da passeggeri prima dell’imbarco, oltre a richieste di selfie: “Mettetecela tutta, vi vogliamo con la medaglia al collo al ritorno!”, gli hanno detto. “Le emozioni di questa vigilia, come al solito, sono molto piacevoli. Già essere qui in partenza è un riconoscimento del lavoro fatto in questi tre anni. Non ci vogliamo porre dei limiti, pur consapevoli che ci sono coppie che partono leggermente più favorite. Però, siamo anche fiduciosi nei nostri mezzi: non sarebbe rispettoso partire pensando di partecipare soltanto; ma siamo liberi di sognare e di provarci”, il pensiero di Paolo Nicolai. La sfida a cinque cerchi sulla sabbia si disputerà nella suggestiva arena allestita nei pressi della Torre Eiffe. Marta Menegatti, a pochi giorni dal debutto, prova “tanta gioia ed entusiasmo: non vedo l’ora di arrivare al villaggio prima di tutto e poi provare il campo gara che, a quanto pare, dai social, è una delle location più belle delle Olimpiadi. Sarà uno spettacolo giocare e godere dell’atmosfera di Parigi”. “Il nostro percorso è stato molto rapido, ovviamente, e non sui classici quattro anni. Ci siamo date da fare, abbiamo scalato il ranking mondiale e non è stato semplice. Sicuramente non siamo tra le favorite ma mi piace pensare che andiamo per divertirci: l’obiettivo è quello di arrivare più lontano possibile”. E s’intensificano, da oggi, le partenze delle compagini azzurre. Da Fiumicino volano alla volta di Parigi anche la Nazionale maschile di ginnastica artistica, composta da Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini e Nicola Bartolini, ed una parte della squadra di canottaggio con Matteo Sartori del doppio, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo del quattro senza, Leonardo Pietra Caprina dell’otto, Clara Guerra del doppio ed Emanuele Capponi, timoniere dell’otto femminile. Ed ancora, i canottieri Davide Mumolo (riserva), Luca Rambaldi (quattro di coppia), Stefano Oppo (doppio pesi leggeri), Stefania Buttignon (riserva), Alice Gnatta (otto), Luca Chiumento (quattro di coppia) e Stefania Gobbi (doppio).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA