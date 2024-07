Parigi -3: Jill Biden guida delegazione Usa ad apertura Giochi

agenzia

Con la First Lady due senatori e il sindaco di Los Angeles

ROMA, 23 LUG – La first lady Jill Biden guiderà la delegazione degli Stati Uniti alla cerimonia per l’inaugurazione delle Olimpiadi il 26 luglio a Parigi come conferma la Casa Bianca. Lo scrive il Guardian, dopo le voci che erano circolate nella capitale francese secondo cui la moglie del presidente Usa avrebbe potuto rinunciare visto il ritiro della candidatura di Joe Biden per un secondo mandato alla Casa Bianca. Si era parlato anche di una possibile sostituzione con Kamala Harris, il cui marito, Douglas Emhoff guida la delegazione alla cerimonia di chiusura. Ci si aspetta quindi che Jill Biden avrebbe guiderà una delegazione di altre sette importanti personalità statunitensi alla cerimonia di apertura, tra cui l’ambasciatrice statunitense in Francia, Denise Campbell Bauer, i senatori Chris Coons e Alex Padilla e il sindaco di Los Angeles, Karen Bass.

