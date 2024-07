Parigi -3: Mei ‘ai Giochi il vero Jacobs,Tamberi sta bene’

agenzia

Presidente Fidal 'consci nostra dimensione, in forma smagliante'

ROMA, 23 LUG – “Andiamo a Parigi consci della nostra nuova dimensione. Credo che i ragazzi siano molto contenti. L’atletica si avvicina in forma smagliante, direi che i ragazzi non devono più dimostrare niente perché hanno fatto tre stagioni e mezza in cui hanno fatto cose straordinarie. Ogni volta ci sorprendono, come agli europei”. Così il presidente Fidal, Stefano Mei, a margine della presentazione del Golden Gala ‘Pietro Mennea’ che si svolgerà a Roma il prossimo 30 agosto. Poi Mei, che sarà a Parigi dal 30 luglio, parlando di Tamberi, frenato da un infortunio che ne pregiudicato la preparazione in chiave olimpica, sottolinea di averlo sentito “tranquillo, sta bene”, mentre su Jacobs lo stesso presidente federale ammette che “quello di Rieti era solo un allenamento, a Parigi vedremo il vero Jacobs. La polemica per gli Assoluti di La Spezia? è stato solo un equivoco, sarebbe bastato parlarsi un po’ di più, è stato un difetto di comunicazione. Non è colpa di nessuno”, conclude.

