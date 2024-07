Parigi: a Samele il derby della sciabola, è ai quarti

agenzia

Nella spada donne Santuccio ha superato gli ottavi

PARIGI, 27 LUG – E’ stato Luigi Samele a vincere il derby italiano con Luca Curatoli negli ottavi di finale del torneo olimpico di Parigi 2024 della sciabola maschile. L’argento di Tokyo 2021 si è imposto per 15-12. Anche nel torneo della spada femminile, l’azzurra Alberta Santuccio ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale, grazie alla vittoria sulla francese Vitaline Coralis per 15-12. Nel prossimo turno l’italiana – l’unica spadista ancora in corsa dopo l’eliminazione di Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi – se la vedrà con l’estone Nelli Differt.

