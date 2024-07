Parigi: Abodi ‘Ceccon tra i 3-4 atleti che stimo di più’

agenzia

Ministro 'del suo oro di scontato non c'è nulla'

PARIGI, 30 LUG – “Ceccon? Del suo oro di scontato non c’è nulla. C’erano altri sette atleti che puntavano allo stesso risultato ed erano tutti molto vicini”. Lo ha detto all’ANSA il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, intercettato a Parigi per i Giochi olimpici. “Risaltano poi le sue parole dopo l’oro vinto, nemmeno il tempo di goderselo e la testa era sulla prossima sfida – ha aggiunto -. E’ tra i primi 3-4 atleti, uomini e donne, olimpici e paralimpici, che stimo di più”. Infine sulla gara: “A partire dalla seconda vasca si è vista la maestosità del gesto atletico. Ogni piccolo movimento ha generato velocità con un’apparente semplicità che è quella tipica dei grandi campioni, in grado di far sembrare naturale quello che naturale non è”.

